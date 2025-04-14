ABD'li dev bankadan altın yatırımcısına kritik tavsiye





4 BİN DOLARI BULUR MU?





ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya hafif düşüşle başlayan ons altın, gün içinde 3.193 - 3.245 dolar aralığında işlem gördü ve şu sıralarda 3.198 dolar seviyesinde bulunuyor.









Gram altın ise güne 3.959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3.907, en yüksek 3.968 lirayı gördü.









Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yaklaşmasının ardından bu haftaya "sınırlı geri çekilme" gerçekleştirdi.Ancak ABD'li dev bankalar Goldman Sachs ve UBS Group AG'den yeni tahminler gelirken yükseliş sinyali verildiği kaydedildi.Goldman Sachs analistleri, beklenenden güçlü merkez bankası alımları ve altının jeopolitik risklere karşı "güvenli liman" rolünün fiyatları yukarı taşıyacağını belirtti. Banka, ons altının 2025 sonuna kadar 3 bin 700 dolara, 2026 ortalarında ise 4 bin dolara ulaşabileceğini öngörüsünde bulundu.UBS stratejisti Joni Teves ise Aralık 2025'e kadar ons altının 3 bin 500 dolara ulaşabileceğini belirtti. Teves, küresel ticaret dinamikleri ve jeopolitik belirsizlikler, merkez bankaları ve büyük yatırımcıların altına olan talebini artırdığını vurguladı.Şu an 3.919 liradan alıcı bulan gram altın Kapalıçarşı'da 3.953 liradan alınıp 3.957 liradan satılıyor.