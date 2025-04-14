Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'li dev bankadan altın yatırımcısına kritik tavsiye /14 Nisan 2025 21:35

ABD'li dev bankadan altın yatırımcısına kritik tavsiye

Geçtiğimiz hafta rekor fiyatı bulan altın için ABD'li dev banka, güçlü bir yükseliş sinyali verdiği görüşünü paylaştı. Banka, Ons altının 2026'ya kadar 4 bin doları bulabileceği tahmininde bulundu.

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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yaklaşmasının ardından bu haftaya "sınırlı geri çekilme" gerçekleştirdi.

Ancak ABD'li dev bankalar Goldman Sachs ve UBS Group AG'den yeni tahminler gelirken yükseliş sinyali verildiği kaydedildi.

4 BİN DOLARI BULUR MU?

Goldman Sachs analistleri, beklenenden güçlü merkez bankası alımları ve altının jeopolitik risklere karşı "güvenli liman" rolünün fiyatları yukarı taşıyacağını belirtti. Banka, ons altının 2025 sonuna kadar 3 bin 700 dolara, 2026 ortalarında ise 4 bin dolara ulaşabileceğini öngörüsünde bulundu.

UBS'DEN DE TAHMİN GELDİ

UBS stratejisti Joni Teves ise Aralık 2025'e kadar ons altının 3 bin 500 dolara ulaşabileceğini belirtti. Teves, küresel ticaret dinamikleri ve jeopolitik belirsizlikler, merkez bankaları ve büyük yatırımcıların altına olan talebini artırdığını vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya hafif düşüşle başlayan ons altın, gün içinde 3.193 - 3.245 dolar aralığında işlem gördü ve şu sıralarda 3.198 dolar seviyesinde bulunuyor.



Gram altın ise güne 3.959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3.907, en yüksek 3.968 lirayı gördü.



Şu an 3.919 liradan alıcı bulan gram altın Kapalıçarşı'da 3.953 liradan alınıp 3.957 liradan satılıyor.
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