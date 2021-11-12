Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li dev ilaç şirketi Johnson & Johnson ikiye bölünüyor /12 Kasım 2021 20:34

ABD'li dev ilaç şirketi Johnson & Johnson ikiye bölünüyor

ABD'nin en büyük ilaç firmalarından Johnson & Johnson ikiye bölüneceğini duyurdu. Şirketin geliştirdiği tek dozluk Covid-19 aşısı bulunuyor.

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ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ikiye bölüneceği açıklandı. Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, tüketici sağlığı bölümünün, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinden ayrılacağı belirtildi.

Johnson & Johnson adıyla devam edecek birinci şirkette, tıbbi cihazlar ve reçeteli ilaç işlerinin yürütüleceği ifade edildi. Tüketici sağlığı bölümüyle ilgili olan ikinci şirkete, ağız bakım suyu ve yara bandı markalarının dahil olacağı kaydedilen açıklamada, bu şirketin adıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada, ikinci şirketin bünyesinde Neutrogena, Aveeno, Tylenol, Listerine, Johnson's ve Band-Aid gibi markaların olacağı belirtildi. İlaç şirketinin, ikiye bölünmesinin iki yılda tamamlanması bekleniyor.
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