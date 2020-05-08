Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li dev mağaza zinciri konkordato ilan etti /08 Mayıs 2020 19:40

ABD'li dev mağaza zinciri konkordato ilan etti

Koronavirüs salgını şirketleri zor duruma soktu. Yaşanan kriz sonrası milyonlarca kişi işsiz kaldı. Şirketler de iflas koruma yoluna gidiyor.

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ABD'li perakende devi J.Crew Group geçtiğimiz günlerde konkordato başvurusu yapmıştı. ABD'nin lüks perakende devinden de konkordato haberi geldi.

ABD’de lüks perakende sektörünün önde gelen firmalarından Neiman Marcus Group, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, finansal yapılandırma, borç yükü ve faiz ödemelerinin hafifletilmesiyle Kovid-19 salgını süresince şirketin devam eden faaliyetlerinin desteklenmesi için kreditörlerin büyük çoğunluğuyla anlaşmaya gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, Neiman Marcus Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu belirtilerek, şirketin bu süreç kapsamında işlerin devamlılığını sağlayabilmek için kreditörlerden 675 milyon dolarlık finansmanı güvence altına aldığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen Neiman Marcus Group Üst Yöneticisi (CEO) Geoffroy van Raemdonck, şirketin Kovid-19 salgını öncesi uzun vadeli büyüme yolunda sağlam bir ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Raemdonck, "Bugün birçok işletme gibi Kovid-19 pandemisinin neden olduğu, işimiz üzerinde acımasız bir baskı yaratan, benzeri görülmemiş bir bozulmayla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kreditörlerle yapılan anlaşmanın salgın sırasında şirketin faaliyetini sürdürmesi için ilave likidite sunduğunu aktaran Raemdonck, anlaşmanın aynı zamanda şirketin dönüşümü için finansal esneklik de sağladığını belirtti.
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