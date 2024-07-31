Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'li devden Türk bankalarına kritik uyarı /31 Temmuz 2024 13:16

ABD'li devden Türk bankalarına kritik uyarı

Fitch Ratings, Türk bankalarına ilişkin raporunu yayımladı. Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türk bankalarının varlık kalitesinde 'ılılı' bozulmaya dikkat çekildi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına ilişkin raporunda, bankaların marj baskısı altında olduğuna dikkat çekti. Kurumun raporunda "Varlık kalitesinde Ilımlı bozulma var" değerlendirmesinde bulunuldu.

Fitch Ratings’in üç aylık Türk Bankalar Veri İzleme Raporu’nda Türk bankalarının faaliyet ortamı, azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri ve artan yatırımcı güvenini yansıtarak 2024 ilk çeyrekte iyileşmeye devam ettiği belirtildi.

Ancak, parasal sıkılaştırma, kredi büyüme sınırlamaları ve yüksek TL fonlama maliyetleri ile bireysel borçluların daha zayıf geri ödeme performansı nedeniyle kârlılık baskılarına neden olduğu vurgulandı. Fitch, bankaların karşılık ayırma ve kârlılık tamponlarının parasal sıkılaştırmanın etkisini atlatmak için yeterli kalacağı öngörüsünde bulundu.

MARJ BASKISI VURGUSU

Ekonomim’de yer alan habere göre, Türk bankaları için, faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RVA) oranı 2024 ilk çeyrekte ortalama yüzde 3,4 (2023 dördünçü çeyrek: yüzde 4,6) olarak gerçekleştiğini belirten Fitch, raporda "Yüksek faiz ortamında artan swap maliyetlerini ve yasal kredi büyüme sınırlamaları nedeniyle, varlıkların daha yavaş yeniden fiyatlandırılmasıyla marj baskısını yansıtmakta" ifadelerine yer verdi.

Fitch, kredi değer düşüklüğü giderleri, esas olarak teminatsız perakende segmentindeki varlık kalitesindeki bozulmayı yansıtarak, 2023 dördüncü çeyrekteki yüzde 31'den, değer düşüklüğü öncesi kârın ortalama yüzde 41'ine yükseldiğine dikkat çekti.

Fitch, kapsam dahilindeki bankaların çekirdek sermaye rasyosunun 2024 birinci çeyrekte yüzde 12,8'e gerilediğini belirtirken (2023 dördüncü çeyrek: yüzde 14,7), bu gerilemede, sıkılaştırılan tolerans, artan faaliyet RWA'ları ve bazı bankaların temettü ödemeleri etkili olduğu vurgulandı.
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