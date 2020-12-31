Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li dışişleri yetkilisinden Türkiye ile ilgili yeni S 400 açıklaması /31 Aralık 2020 00:40

ABD'li dışişleri yetkilisinden Türkiye ile ilgili yeni S 400 açıklaması

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamada ülkesi ile Türkiye arasındaki S-400 füze savunma sistemi sürtüşmesine değindiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye ile S-400 alımı konusunda ortak bir çalışma grubunun oluşturulmadığını söyledi. Yetkili, sürdürülen görüşmelerin son yaptırımların etkisiyle ilgili olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile henüz Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubunun kurulmadığını, görüşmelerin yaptırımların mevcut askeri iş birliği üzerindeki etkisiyle ilgili olduğunu bildirdi.

Sputnik'e konuşan bakanlık temsilcisi, "CAATSA yaptırımları veya S-400 sisteminin F-35 için arz ettiği tehdidin ‘incelenmesi’ ile ilgili bir çalışma grubu yok" ifadelerini kullandı.

Temsilci, "Yaptırımların mevcut askeri iş birliği üzerindeki etkisiyle ilgili çalışma düzeyinde rutin istişareler yapılıyor" dedi.
Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

Çavuşoğlu, "Daha önce 'Gelin bir ortak çalışma grubu kuralım' teklifinde bulunmuştuk. Şimdi o teklif ABD tarafından geldi, biz tabiatıyla her zaman diyalogdan yana olduğumuz için bu teklife de evet dedik. Uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı” ifadelerini kullanmıştı. 

© Sputnik
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