'Paranız daha da değer kaybeder'

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks’tan Türkiye’ye kredi artışına dikkat uyarısı geldi. TÜSİAD’ın düzenlediği “Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye’nin Makroekonomik Dengeleri” konulu video konferansta konuşan Brooks, kredilere bağımlılık nedeniyle cari açığın büyümeye devam ettiğini belirterek, büyüme için kredi artışının yavaşlaması gerektiğini söyledi. Brooks “Türkiye’de cari açık geçmişe göre fazla. Türkiye yabancı yatırımcıyı çekip bu cari açığı finanse etmekte zorlanabilir. Eğer bu kadar büyük cari açık verilirse TL’de daha fazla değer kaybı meydana gelebilir” dedi.





‘TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ LAZIM’







Türkiye gibi ülkelerdeki büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Brooks, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.6 daralacağını, 2021 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.





“Türkiye’nin büyümesi lazım. Türkiye genç nüfusuyla, iş adamlarıyla, müteşebbisleriyle çok dinamik bir ülke” diyen Brooks sözlerine şöyle devam etti.”Türkiye’de yüksek büyüme oranları tutturulmalı ama büyüme için gereğinden fazla krediye bağımlılık olmamalı. Türkiye için önemli olan TL ya da krediler değil, büyümedir. Türkiye, Covid-19’a rağmen kredilerle büyümeyi sağlayabildi. Bu olumlu bir şey ama bedeli çok yüksek olabilir. Kredilere bağımlılık nedeniyle cari açık büyümeye devam ediyor. Krediler yatırımı değil tüketimi artırıyor. Türkiye’de tüketim genellikle ithalata dayalı. Krediler çok desteklenirse cari açık büyüyor. Türkiye’de cari açık şu anda geçmişe göre fazla. Yükselen piyasalarla karşılaştırdığımızda zor bir ortam. Türkiye yabancı yatırımcıyı çekip bu cari açığı finanse etmekte zorlanabilir. Eğer bu kadar büyük cari açık verilirse TL’de daha fazla değer kaybı meydana gelebilir.”