ABD'li ekonomistten TÜİK açıklaması

Twitter’dan Türkiye’nin enflasyon rakamlarını değerlendiren Steve Hanke, Türkiye’nin yıllık resmi enflasyon rakamının gerçek orandan üç kat daha düşük olarak bildirdiğine dikkat çekti. Hanke, “Bu sahte” tepkisinde bulundu.







Türkiye’nin enflasyon oranlarını hergün ölçtüğünü belirten Hanke, Ancak benim baz aldığım yüksek frekanslı veriler ve PPP prensiplerine (satın alma gücü paritesi) göre bu oran yıllık yüzde 35.53. Türkiye Merkez Bankası bu oranı üç kat daha düşük bildirdi. Bu sahte” ifadelerini kullandı.





Gelişmekte olan ekonomilere ilişkin analizleri ve döviz kuru tahminleri ile tanınan John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke “zımni enflasyon modeli” ismini verdiği çalışmasında dolar kuru üzerinden satın alma gücü paritesi (SGP) değerini de hesaba katarak enflasyon rakamını tespit ediyor. Hanke'nin yöntemi, kur geçişkenliği oranını bire bir kabul etmesi ve tüm fiyatlar için dolar varsayımı yapması nedeniyle bazı ekonomistler tarafından kabul edilmiyor.



