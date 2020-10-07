Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'li ekonomistten TÜİK açıklaması /07 Ekim 2020 19:32

ABD'li ekonomistten TÜİK açıklaması

Bağımsızlığı ve güvenirliği tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon rakamlarına tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD’li ünlü ekonomist Johns Hopkins Üniversitesi'nden Prof. Dr. Steve Hanke, Türkiye'de gerçek enflasyonun TÜİK verilerinin aksine yüzde 11.77 değil, yüzde 35.53 olduğunu açıkladı.

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Twitter’dan Türkiye’nin enflasyon rakamlarını değerlendiren Steve Hanke, Türkiye’nin yıllık resmi enflasyon rakamının gerçek orandan üç kat daha düşük olarak bildirdiğine dikkat çekti. Hanke, “Bu sahte” tepkisinde bulundu.

Türkiye’nin enflasyon oranlarını hergün ölçtüğünü belirten Hanke, Ancak benim baz aldığım yüksek frekanslı veriler ve PPP prensiplerine (satın alma gücü paritesi) göre bu oran yıllık yüzde 35.53. Türkiye Merkez Bankası bu oranı üç kat daha düşük bildirdi. Bu sahte” ifadelerini kullandı.

Gelişmekte olan ekonomilere ilişkin analizleri ve döviz kuru tahminleri ile tanınan John Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke “zımni enflasyon modeli” ismini verdiği çalışmasında dolar kuru üzerinden satın alma gücü paritesi (SGP) değerini de hesaba katarak enflasyon rakamını tespit ediyor. Hanke'nin yöntemi, kur geçişkenliği oranını bire bir kabul etmesi ve tüm fiyatlar için dolar varsayımı yapması nedeniyle bazı ekonomistler tarafından kabul edilmiyor.

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