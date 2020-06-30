ABD'li enerji devi iflas başvurusu yaptı

2019 sonunda 9.5 milyar dolar borcu olduğu açıklanan şirket, iflas ertelemeyle birlikte 7 milyar dolarlık borcun ortadan kalktığını duyurdu.BloombergHT'nin haberine göre ABD'li petrol şirketi Chesapeake Energy Corp. iflas koruma başvurusunda bulunarak, enerji talebinde virüsün tetiklediği küresel kapanmadan kaynaklı çöküşün en büyük kurbanlarından biri oldu.





Oklahoma City merkezli şirket, Pazar günü Teksas Güney Bölge İflas Mahkemesi'ne 10 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında varlık ve yükümlülükleriyle 100 binin üzerinde alacaklı bildirerek, “Chapter 11” iflas koruma başvurusunda bulundu.





Chesapeake CEO'su Doug Lawler, açıklamasında “Finansal zayıflığımızı ele almak ve temel operasyonel güçlerimizden faydalanmak için Chesapeake'in sermaye yapısını ve faaliyetlerini temel olarak yeniden ayarlıyoruz.” dedi.





Yeni petrol ve doğal gaz yataklarının bulunması ile üretimin artırılması, son dönemde fiyatların düşmesine neden olmuştu. Koronavirüs salgını ise sektöre son ve en ağır darbeyi indirdi.





2020 yılında aralarında Ultra Petroleum ve Whiting Petroleum gibi büyüklerin de yer aldığı 20 ABD merkezli enerji şirketi iflas erteleme başvurusu yaptı. Son 5 senede ise 227 petrol üreticisi iflas başvurusu yaptı. Sektörün borcu ise 134 milyar doları aştı.