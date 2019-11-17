Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li eski general: İncirlik'teki nükleer silahlar tehlike altında /17 Kasım 2019 19:53

ABD'li eski general: İncirlik'teki nükleer silahlar tehlike altında

ABD Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan emekli General Chuck Wald, Amerika'nın İncirlik Üssü'nde nükleer bomba bulundurduğunu ve güvenlik sebebiyle bu bombaların İtalya'ya taşınması gerektiğini söyledi.

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2000'li yıllarda Avrupa Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nda komutan yardımcısı olarak görev yapan eski Hava Kuvvetleri Generali Wald Bloomberg’e verdiği demeçte, Amerika'nın İncirlik Üssü'nde nükleer bomba bulundurduğunu ve Türkiye'de anti Amerikancılığın artması nedeniyle nükleer bombaların İtalya'ya sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD ile aynı stratejik amacı paylaşmadığını ifade ettiği Türkiye'de bulunan İncirlik'teki nükleer imkanların Washington için kaygı nedeni olduğunu belirten Chuck Wald, şöyle konuştu:

“Türkiye'de artan anti-Amerikancılığı ve Erdoğan'ın Rusya'ya yakınlaşma arzusu dikkate alındığında, o silahların yerini ivedilikle değiştirmek zorundayız. İdeal olarak, yeni evleri bir Avrupa toprağı olmalı. Bir seçenek İtalya'daki Aviano Hava Üssü'dür. Lojistik bakış açısından bu çok zor olmamalı.”

İncirlik'in ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı'na da ev sahipliği yaptığını hatırlatan General Wald, sözlerine şunları ekledi:

“Bu güçlerin de yeri değiştirilmeli. Halihazırdaki alternatifler Kıbrıs ve Yunanistan. Bilhassa Yunanlar, son birkaç yıldır daha derin bir ABD askeri varlığı için haykırıyor ve giderek artan bir şekilde NATO içinde daha önemli bir rol istediklerini gösteriyorlar. Bu nedenle 39'uncu Kanat Komutanlığı'nı Yunan topraklarına yerleştirerek, bir taşla iki kuş vurulmuş olacak.”

“NATO'nun İncirlik'teki varlığını çekmesi durumunda, silahların Avrupa güvenliğine zarar vermeyecek ya da lojistik kabuslara neden olmayacak şekilde nereye yerleştirilebileceği" yolundaki soruya ise emekli general şu yanıtı verdi:

“Birkaç yıl önce bir gazeteye IŞİD’in yenilmesi ve ülkeden çıkarılması kapsamında, Irak'ta, bilhassa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki topraklarda, yeni bir hava üssü inşa edilmesiyle ilgili bir fikir yazısı yazdım.”
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