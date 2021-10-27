Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'li firma Covid-19 ilacının patentini paylaşacak /27 Ekim 2021 21:59

ABD'li firma Covid-19 ilacının patentini paylaşacak

İlaç firması Merck, Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacını BM destekli The Medicines Patent Pool kuruluşuyla paylaşacağını, ilacın dar gelirli insanların tedavisinde kullanılacağını duyurdu.

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ABD'li ilaç firması Merck, korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı geliştirdiği ilacın üretim patenti konusunda, düşük gelirli ülkelerin faydalanması için Birleşmiş Milletler (BM) destekli kuruluşla anlaştığını açıkladı.

Firma, internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, Covid-19'a karşı olumlu etkisi olduğu açıklanan "Molnupiravir" adlı ilacın patent hakkını, 100'den fazla ülkede kullanımı için BM ile işbirliği içindeki kâr amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaştığını duyurdu.

Merck, MPP ile yapılan işbirliğiyle üretimi yaygınlaştırılacak Molnupiravir'in Pakistan, Kamboçya ve tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanların Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

MPP, üreticilerin fabrikaları tamamen faaliyete geçtiğinde lisans anlaşması kapsamında kaç hap üretileceğinin henüz netleşmediğini, ancak bazı üreticilerin bu yıl teslimata başlayabileceğini tahmin ettiğini aktardı.

İlacı, Ridgeback Biotherapy LP ile ortak geliştiren Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon kutu üretebileceğini ve gelecek yıl daha fazlasını yapmak için kapasitesini artırdığını ifade etti.

Şirket yetkilileri 1 Ekim'de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

New Jersey merkezli ilaç şirketi Merck, Molnupiravir'in acil kullanım onayı alması için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurmuştu.
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