Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li komutanlara göre Türkiye Suriye'de IŞİD'den daha tehlikeli /11 Aralık 2019 21:57

ABD'li komutanlara göre Türkiye Suriye'de IŞİD'den daha tehlikeli

New York Times'da yer alan ve Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de attığı adımları konu alan bir yazıda, ABD'li komutanların Türkiye, Rusya ve İran ile birlikte Suriye kuvvetlerini IŞİD'den daha tehlikeli buldukları ifade edildi.

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ABD'li New York Times (NYT) gazetesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde strateji değiştirmesine ilişkin bir değerlendirme yazısı kaleme alındı.

Thomas Gibbons-Neff ve Eric Schmitt imzalı yazıda, Trump'ın bölgeden çekilme kararı almasının ardından ABD'li komutanların Türkiye, Rusya, İran ve Suriye kuvvetlerini "IŞİD'den daha tehlikeli" olarak gördükleri öne sürüldü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) iki yetkiliye dayandırılan iddiaya göre, ABD'li komutanlar, "Rusya destekli Suriye hükümeti dahil olmak üzere bölgedeki silahlı gruplar tarafından yapılacak olası taarruz" konusunda danışmanlık talep ediyor.

Gazetenin aktardığı bir belgede, ABD'li birliklerin Ekim ayının başında çekilmeye başlamasından bu yana karşı taraftaki kuvvetlerin bölge çevresinde artmasının, bölgede kalan ABD askerlerinin durumunu daha "karmaşık" hale getirdiği kaydedilirken, Rusya'nın Menbiç'e girmesinin ve Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatının tehlike olarak görüldüğü belirtildi.

Trump'ın kararından önce ABD'li ve Rus askerlerin bölgede koordineli bir şekilde çalıştığı belirtilen yazıda, çekilme kararıyla birlikte Türkiye destekli ÖSO kuvvetlerinin bölgeye girmesinin bu koordinasyonu bozduğu kaleme alındı.

Yazıda, ÖSO'nun Türkiye tarafından kötü yönetildiğini savunan Pentagon kaynaklarının Rus güçlerin muharabe alanını yönetme konusunda daha güvenilir olduğunu savunduğu aktarıldı.
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