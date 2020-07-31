ABD'li petrol şirketi SDG ile anlaştı

ABD’li bir petrol şirketiyle Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) petrol anlaşması imzaladığı belirtildi. Anlaşmanın ‘Beyaz Saray’ın bilgisi ve teşviki ile imzalandığı’ ifade edilirken, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye’ye petrol anlaşması hakkında bilgi verdiği ve ‘Ankara’nın olumsuz tepki vermediği’ aktarıldı.







‘OFAC LİSANSI ALINDI’





Al-Monitor’den Amberin Zaman’ın haberinde, Delta Crescent Energy LLC isimli petrol şirketinin SDG ile anlaşmasına ABD hükümetinin destek verdiği belirtildi. Zaman’a konuşan kaynaklar, anlaşmanın ‘üzün süredir gündemde olduğunu’ ve şirketin Suriye’de faaliyet göstermesi için ABD Hazine Departmanı’na bağlı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) lisans aldığını dile getirdi.





Zaman, Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ABD temsilcisi Sinem Muhammed’in Whatsapp aracılığıyla Delta Crescent şirketinin SDG ile anlaşmasını doğruladığını aktardı.





‘ANKARA OLUMSUZ YANIT VERMEDİ’





Al-Monitor’e konuşan kaynaklar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin SDG ile yapılan petrol anlaşmasıyla ilgili Ankara’yı bilgilendirdiğini ifade etti. Ankara’nın ‘olumsuz tepki vermediği’ kaydedilirken, başka bir kaynak Rusya’nın da bilgilendirildiğini aktardı.





GRAHAM İLE KOBANİ GÖRÜŞTÜ





Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden olan ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham’ın, SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani’yle görüştüğü belirtildi. CBS muhabiri Christina Ruffini, Graham’ın anlaşmayı doğruladığını dile getirdi.





POMPEO ANLAŞMAYI ONAYLADI





Haberde, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun oturumunda, Graham’a anlaşmanın ‘bir sakıncası olmadığını söylediği’ belirtildi.