ABD'li Profesör muhacirleri anlattı

Huddled Masses direktörü Dr. Ali Yurtsever, Long Beach'teki California State üniversitesi Din Bilimleri Profesörü, Sophia Pandya ile münhasıran Yunanistan'ı konuştu.





Profesör Pandya, yurtdışına çıkmak zorunda kalan Türkiye vatandaşlarıyla ilgili yaptığı araştırması için Yunanistan'a gitti ve oradaki muhacirlerle, bilhassa Türkiye'den gelenlerle konuştu. Oldukça ilginç hikayeleri yaptığı röportajda da kayıt altına aldı.





Yunanistan'a niye gittiler? Türkiye'de, hapishanelerde veya toplum içinde ne gibi zorluklar yaşadılar? Yunanistan'a nasıl geldiler, bazıları yakınlarını nasıl kaybetti, ve şimdi nasıl bir hayat yaşıyorlar...

Tüm bu soruların cevabını bu programda anlatan Sophia Pandya, anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



