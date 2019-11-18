ABD'li rapçi will.i.am ile Qantas Havayolları arasında 'ırkçılık' tartışması

Qantas Havayolları ile Brisbane-Sydney seferini gerçekleştiren The Black Eyed Peas grubunun kurucusu Amerikalı müzisyen will.i.am, bir uçuş görevlisinin ırkçı tutumuyla karşılaştığını belirtti.





Dizüstü bilgisayarlarının kaldırılması yönündeki anonsunu duymadığı için görevlinin saldırgan davranmaya başladığını söyleyen rapçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben ve grubum aşırı saldırgan uçuş görevlisi tarafından böyle kötü bir muameleye kaldığımız için üzgünüm. Uçuş görevlisinin ırkçı olduğuna inanmak istemiyorum. Ama öfkesi açıkça beyaz olmayanlara yönelikti” dedi.





Sydney'e indiğinde beş polis tarafından karşılandığını anlatan rapçi, "Neden? Uçuş görevlisi söylediğinde dizüstü bilgisayarımı kaldırdım. Neden beni tehdit görüp polise haber veriyor? Ben neyi yanlış yaptım? Kontrolden çıkmamıştım, kibar davrandım ve dediğini yaptım” ifadelerini kullandı.





