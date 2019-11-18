Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li rapçi will.i.am ile Qantas Havayolları arasında 'ırkçılık' tartışması /18 Kasım 2019 13:28

ABD'li rapçi will.i.am ile Qantas Havayolları arasında 'ırkçılık' tartışması

Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas ile ABD’li rapçi will.i.am arasında ‘ırkçılık’ tartışması çıktı. Ünlü şarkıcı, uçuş görevlisini 'ırkçılık yapmakla' suçladı, şirket ise suçlamayı geri çekme çağrısında bulundu.

SHABER3.COM

Qantas Havayolları ile Brisbane-Sydney seferini gerçekleştiren The Black Eyed Peas grubunun kurucusu Amerikalı müzisyen will.i.am, bir uçuş görevlisinin ırkçı tutumuyla karşılaştığını belirtti.

Dizüstü bilgisayarlarının kaldırılması yönündeki anonsunu duymadığı için görevlinin saldırgan davranmaya başladığını söyleyen rapçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben ve grubum aşırı saldırgan uçuş görevlisi tarafından böyle kötü bir muameleye kaldığımız için üzgünüm. Uçuş görevlisinin ırkçı olduğuna inanmak istemiyorum. Ama öfkesi açıkça beyaz olmayanlara yönelikti” dedi.

Sydney'e indiğinde beş polis tarafından karşılandığını anlatan rapçi, "Neden? Uçuş görevlisi söylediğinde dizüstü bilgisayarımı kaldırdım. Neden beni tehdit görüp polise haber veriyor? Ben neyi yanlış yaptım? Kontrolden çıkmamıştım, kibar davrandım ve dediğini yaptım” ifadelerini kullandı.

Uçaktaki bir yolcu da will.i.am’ın anlattıklarını doğruladı.

Qantas ise iddiaları reddetti. Yazılı bir açıklama yapan şirket sözcüsü "will.i.am ses kesen kulaklık kullandığı ve mürettebatın talimatlarını duymadığı için bir yanlış anlama olmuş. Will.i.am olayını takip etmeye devam edeceğiz, kendisine turnesinin devamında şans dileriz" dedi.

Olayın yanlış anlaşılma olduğunu savunan Qantas, will.i.am’dan suçlamayı geri çekmesini istedi.

Açıklamada, “Geri çekilmezse ve uçuş görevlisi konuyu ileriye taşımayı isterse, bunun için yasal destek sağlayacağız” denildi.

Hem kabin görevlileriyle hem de yolcularla konuştuklarını belirten polis ise, meselenin büyütülmesine gerek olmadığı yönünde kanaat bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li rapçi will.i.am ile Qantas Havayolları arasında... Sonraki Haber >>

'Horolop şorolop' derken...

'Horolop şorolop' derken...

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

İnsan haklari aktivistleri Houston’da da mağduriyetin sesi oldu!

İnsan haklari aktivistleri Houston’da da mağduriyetin sesi oldu!

Cezaevlerinde bulunan 864 bebek için bisiklet turu

Cezaevlerinde bulunan 864 bebek için bisiklet turu

Yarış erken bitti !

Yarış erken bitti !

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!

Tekerlekli sandalye sahtekarlığı!

Tekerlekli sandalye sahtekarlığı!

Ahmet Burhan: Ben babamı istiyorum

Ahmet Burhan: Ben babamı istiyorum

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:26