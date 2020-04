ABD'li sağlıkçı gözyaşları içinde anlattı

New York'taki bir hastanede yoğun bakım bölümünde çalışan 35 yaşındaki D'neil Schmall isimli bir hemşire, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Girdiğim her yerde cansız bedenler var, her yerde ceset var" ifadelerini kullandı.







Göz yaşları içinde yaşadıklarını anlatan Schmall, hastalarının çoğunun öldüğünü söyledi.





"Girdiğim her odada cesetler, cansız bedenler var. Hemşire arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Günde yaklaşık beş saat uyuyoruz. Koruyucu plastik kıyafetler içinde 20 saat terleyerek kalıyoruz" diyen Schmall, günde sadece iki saat su içme hakkına sahip olduklarını kaydetti.





"Bu görüntüyü yayınladım çünkü burada ne yaşadığımızı bilmenizi istiyorum. İşimi çok seviyorum, işime aşığım" diyen hemşire, "İşimi bırakmayacağım ama biz de insanız" diye ekledi.