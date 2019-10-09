Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li sanatçıdan Trump'a sert tepki /09 Ekim 2019 21:18

ABD'li sanatçıdan Trump'a sert tepki

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı operasyona dünyadan tepkiler geliyor. Türkiye’nin operasyon planına yeşil ışık yakan ABD Başkanı Donald Trump da tepkilerin odağında. ABD’li sanatçı ve oyuncu Cher, Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararına ve Türkiye’nin operasyonuna tepki gösterdi.

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Ünlü Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve film yapımcısı Cher, Twitter hesabından Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonuna sert tepki gösterdi.

“Trump, Kürt kanıyla ellerini yıkayabileceğini düşünüyor” diyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman Erdoğan Kürt  partnerlerimizi teslim almak  istedi. Trump Kürtlerin katledileceğini biliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı soykırım konusunda yetkin. Trump, Kürt kanıyla ellerini yıkayabileceğini düşünüyor … Ellerini yolsuzluktan yıkanamıyacağını kabul eden gidici bir lider.”

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