ABD'li sanatçıdan Trump'a sert tepki

Ünlü Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve film yapımcısı Cher, Twitter hesabından Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonuna sert tepki gösterdi.
“Trump, Kürt kanıyla ellerini yıkayabileceğini düşünüyor” diyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
“Her zaman Erdoğan Kürt partnerlerimizi teslim almak istedi. Trump Kürtlerin katledileceğini biliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı soykırım konusunda yetkin. Trump, Kürt kanıyla ellerini yıkayabileceğini düşünüyor … Ellerini yolsuzluktan yıkanamıyacağını kabul eden gidici bir lider.”