Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li savcı mahkemeye katılmayan Halkbank yetkilileri'ne 'artık firari konumdalar' dedi /22 Ekim 2019 17:31

ABD'li savcı mahkemeye katılmayan Halkbank yetkilileri'ne 'artık firari konumdalar' dedi

ABD'nin New York Güney Bölge Savcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 32 ay hapiste kalan Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un başına başkan olarak atanması sonrası ABD'deki mahkemede yeni bir gelişme yaşandı.

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Savcılık, İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle bir süredir "rafta tutulan" Halkbank hakkında bir iddianame hazırlanırken dolandırıcılık ve kara para aklamanın da olduğu altı farklı suçlama daha gündemde.

Davayı yakından takip eden ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, dava kapsamında 32 ay ABD'de hapis yatan Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Başkanlığı'na atanması sonrası yeni gelişmeler yaşandığını aktardı.

Klasfeld, "Bu sabah savcı, hâkim Berman’a Halkbank'ın artık 'suçlamalardan kaçan (firari) durumda ve mahkemeye itaatsizlik içinde olduğunu' söyledi" diye yazdı.

Savcılık makamı Halkbank'ı, mahkemeye herhangi bir temsilci göndermeyerek  'suçlamalardan kaçmak ve mahkemeye saygısızlık yapmak' ile itham etti. Hakim Berman'ın ise bunun üzerine Halkbank’a iki hafta süre verdiği belirtiliyor.

Klasfeld'in aktardığına göre Hâkim Berman, bugün duruşmaya devam ederken Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul'un başına atanmasına atıf yaparak da, "Bu, kanaatimce finansal usulsüzlükten hüküm giymiş birisini tekrar bir şekilde topluma kazandırmanın bir yolu" ironisi yaptı.

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