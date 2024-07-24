Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti /24 Temmuz 2024 10:17

ABD'li Senatör Bob Menendez istifa etti

16 farklı yolsuzluk suçlamasından hüküm giyen ABD’li Senatör Bob Menendez istifa etti. Menendez'in cezası 29 Ekim'de görülecek duruşmada belirlenecek.

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Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından hüküm giyen eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Senatör Bob Menendez, Salı günü istifa etti.

Demokrat Partili Menendez'in istifa kararı, Senato Etik Komisyonu’nun azil değerlendirmesine başlamasından bir gün sonra duyuruldu.

Menendez, uzun süredir istifa çağrılarına direniyordu. Senato’nun Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer, istifa etmesi için çağrıda bulunmuştu.

Menendez'e yöneltilen suçlamalar arasında New Jerseyli bir iş insanından altın ve nakit rüşvet almak, Mısır hükümeti adına yabancı ajan olarak faaliyet göstermek, Mısır istihbarat yetkilileriyle görüşmeler yapmak ve ülkenin ABD askeri yardımına erişimini sağlamak iddiaları bulunuyor.

Jüri, Menendez'in bu iddiaları kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

Jüri kararı, Demokrat senatörün müttefiklerini ceza soruşturmalarından korumak ve ofisinin gücünü kötüye kullanarak kendisini ve eşi de dahil olmak üzere yakınlarını zenginleştirmekle suçlandığı dokuz haftalık bir yargı sürecinin ardından geldi.

29 Ekim'de hüküm giymesi beklenen Menendez'in karşı karşıya olduğu 16 suçlamanın en ciddileri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları redderek, masum olduğunu iddia etmişti.

Bob Menendez kimdir?

Menendez'in siyasi kariyeri, 1974 yılında, liseden mezun olduktan iki yıl sonra, New Jersey'deki Union City eğitim kuruluna seçilmesiyle başladı. Daha sonra eyalet yasama organında görev yaptı ve 1992'de ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi. 2006 yılında ise ABD Senatörü oldu.

Menendez, hakkında iki kez iddianame hazırlanan tek ABD Senatörü.

İlk olarak 2015 yılında, rüşvetle suçlansa da jüri oy birliğine varamadı.

Seçmenler, bu davanın düşmesini "aklanma" şeklinde yorumlayarak, Menendez'i Senato'ya geri gönderdi.

Geçtiğimiz yaz hakkında ikinci kez iddianame hazırlanmasının ardından Menendez, Küba kökenine atıfta bulunarak ayrımcılık gördüğünü iddia etti.

Duruşma devam ederken, bağımsız olarak yeniden seçim için aday olacağını duyurdu.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde verdiği Türkiye karşıtı yasa tasarıları ile biliniyor.
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