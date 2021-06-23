ABD'li Senatör Menendez'den Erdoğan mesajı

Yunanistan’da yayınlanan Katimerini gazetesine konuşan Menendez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Rus S-400 füze savunma sistemini satın alması, Azerbaycan'daki otokratlara desteği ve Türk halkına demokratik olmayan muamele konusunda Erdoğan’ın adım atması gerektiğini belirtiyor.







Menendez’in Ege'de Türkiye’nin sergilediği meydan okumalara karşı Yunanistan'ın haklarını desteklediğini defalarca dile getirdiğini ve Washington'un Ermeni Soykırımı’nı tanımasında çok önemli bir rol oynadığını yazan gazete, Menendez’in “ABD-Yunanistan ikili ilişkisi hiç bu kadar güçlü olmamıştı ve savunma işbirliği kilit bir dayanak noktası” şeklindeki sözlerini de aktarıyor.





Gazeteye göre Menendez, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türk mevkidaşına karşı kararlı duruşunu sürdürmesini bekliyor ve Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD arasındaki 3+1 ortaklığın bölgeye önemli faydalar sağlayabileceğine inanıyor.