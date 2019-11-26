ABD'li senatör: Trump Halkbank davasında da soruşturulsun

Wyden Halkbank'ın Amerikan tarihinde İran yaptırımlarının delen en büyük aktör olmakla suçlandığını hatırlattı.







Hazine Bakanlığı'na yazdığı mektuba cevap geldiğini duyuran Wyden Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in davaya müdahil olması için Trump tarafından görevlendirildiği iddialarının yalanlanmadığını aksine cevabın daha fazla soru işaretine neden olduğunu belirtti.





Euronews'te yer alan habere göre Wyden, Amerikan hazinesinin kilit rol oynadığı Halkbank soruşturması devam ederken Mnuchin'in Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Trump'la görüşmesi dahil bazı üst düzey yetkililerle bir araya geldiğinin da anlaşıldığını belirtti.





Mnuchin'in Türkiye trafiği





Hazine bakanlığının verdiği cevabın eklerinde Mnuchin'in Türk yetkililerle yaptığı görüşmeler de listelendi.





Buna göre Mnuchin, 2017'de o zaman Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek'le iki kere 2019'da da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la bir kere IMF/Dünya Bankası toplantılarında ayak üstü görüşmüş.





Ayrıca 2018'de yine Albayrak'la ikili temaslarda bulunmuş. Bunların yanı sıra 2019 yılında da Trump'ın da bulunduğu toplantılarda bir kere Albayrak'la iki kere de Erdoğan'la görüşmüş.





Geçtiğimiz ay Bloomberg isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump'ın telefonda Erdoğan'a Adalet Bakanı William Bar ve Mnuchin'in Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediğini yazmıştı.





Halkbank hakkında uzun süredir inceleme olduğu bilinmesine rağmen iddianame Barış Pınarı Harekatı sonrası Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım tehdidi sonrası hazırlanmıştı.