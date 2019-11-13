Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li senatörden 10 maddelik manifesto /13 Kasım 2019 20:47

ABD'li senatörden 10 maddelik manifesto

New Jersey Senatörü Bob Menendez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamasına yönelik eleştirilerini ağır ifadelerle sürdürdü.

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Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Trump'a tepki gösteren Menendez, “Başkan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlarken aynı zamanda gittikçe artan bir şekilde ABD ve müttefiklerimizin çıkarlarına aykırı hareket eden, Putin'e arkadaş olan, bir otoriter olarak bilinen insan hakları ihlalcisini ağırlayacak” ifadesini kullandı.

ABD’li senatör Menendez, “Trump bu ziyareti Amerika'yı, prensiplerimizi ve müttefiklerimizi savunmak için kullanmalı. Ve bunu, Türkiye’nin henüz yanıtlamadığı birçok ciddi soruyu gündeme getirerek yapabilir” diyerek şu 10 soruya cevap aradı:

1- Türkiye, Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini alma ve alma kararından vazgeçecek mi?

2- Trump, İran yaptırımlarının delinmesi konusunda tarihteki en büyük faaliyete bulaşan bir Türk kurumu olan Halkbank'a yaptırım uygulayacak mı?

3- Trump, Türk destekli kuvvetlerin Suriye'deki işlediği savaş suçlarına dair komisyonu kabul edecek mi? Türkiye’yi davet ederek Suriye’nin işgaline yeşil ışık yaktığı ve işlenmesinde etkisi olan savaş suçları...

4- Trump, bölge genelindeki komşularına karşı Türkiye'nin saldırısına dayanacak mı?

5- Trump, Erdoğan’ın Rusya Federasyonu ile günden güne daha da yakınlaşma gösteren ilişkisini kınayacak mı ya da kabul edecek mi?

6- Trump, Erdoğan’ın Türkiye’deki demokratik sürece saldırısından hesap soracak mı?

Sivil toplum gruplarına, üniversite profesörlerine ve haksız yere gözaltına alınmış diğer kişilere sahip çıkacak mı?

Burada (ABD’de) özgür basını şeytanlaştırırken bile gazetecilere sahip çıkacak mı?

7- Trump, Erdoğan’ın Libya’daki Birleşmiş Milletler silah ambargosu ihlallerini görmedzden gelecek mi?

8- Trump, Erdoğan’ın korumaları tarafından 2017’de barışçıl protestoculara ve DC polisine yönelik şiddetli saldırıları görmezden gelecek mi?

9- Trump, Türkiye'nin 1000 yıldan fazla bir süredir dünyanın en büyük Rum Ortodoks Kilisesi olan Ayasofya'yı camiye çevirme çabalarını kabul edecek mi?

10- Ekümenik Patrik Bartholomew’in dini özgürlüğünü savunacak mı?

Menendez, bu 10 maddeyi sıraladıktan sonra “Başkan, Önce Amerika diyor ama buna rağmen bu sıraladığım sorunlar karşısında Trump, Ankara ve Moskova'nın taleplerini karşıladı” eleştirisini yöneltti.
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