Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li senatörden bir tehdit daha /31 Ekim 2019 20:25

ABD'li senatörden bir tehdit daha

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden biri olan ve Türkiye'nin kuzey Suriye’ye yönelik askerî harekâtı nedeniyle Ankara’ya uygulanacak yaptırım tasarısını sunan Senatör Lindsey Graham, Türkiye’yi Til Temir ve Kobani’ye yönelik saldırıları konusunda uyardı. SDG sözcüsü Mustafa Bali’den de senato ve ABD Başkanı Donald Trump’a “vaatlerine uy” çağrısı geldi.

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Twitter hesabından açıklamada bulunan Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Til Temir ve Kobani’ye, Hristiyan ve Kürt bölgelerine yönelik saldırısının devam etmesi durumunda ABD Kongresi ile Türkiye ilişkisinin tamamen kesileceğini belirtti.

Graham, şunları yazdı:

“Türkiye'nin Til Temir ve Kobani'ye, Hristiyan ve Kürt bölgelerine yönelik saldırısı devam ederse, ABD Kongresi / Türkiye ilişkisinden geriye ne kaldıysa kesilecek.Türkiye'yi durdurmak için baskı yapacağım ve kazan-kazan olacak şekilde ilişkiyi resetleyeceğim.”

SDG sözcüsü Mustafa Bali de Graham’ın mesajına yanıt verdi. Graham’ın mesajını alıntılayan Bali, Türkiye’nin saldırılarını durdurmaya niyetinin olmadığı yönünde daha önce uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Bali, senatonun ve ABD Başkanı Donald Trump’ın vaatlerine bağlı kalacağını umduklarını söyledi.

Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Yürütme Kurulu Eş Başkanı İlham Ahmed de Twitter hesabından “Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusunda Hristiyan ve diğer haklara etnik temizlik uygularken, ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Başkanı Donald Trump izliyor. Neden?” diye sormuştu.

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