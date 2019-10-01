ABD'li senatörden Graham'a F-35 cevabı: 'Türkiye ile aramızda hallederiz' diyemez

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Ben Cardin, senatör Lindsey Graham’ın, ‘Türkiye’nin yeniden F-35 sistemine alınması için çalışıyorum’ sözlerine karşılık verdi.
Cardin, Kronos’tan Sıtkı Özcan'a konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. F-35 meselesinin NATO ile alakalı bir konu olduğunu söyleyen Senato Dış İlişkiler Komitesi Üyesi, “Rus savunma sisteminin satışıyla ilgili sorun, bunun NATO yükümlülüklerini ihlal ediyor olması” dedi. Türkiye’nin ihlalinin NATO açısından ciddi bir problem olduğunu hatırlatan Cardin, “Bu, ABD’nin ‘Türkiye’yle görüşüp aramızda hallederiz’ diyebileceği kadar basit bir mesele değil.” diye konuştu.