Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li Senatör'den 'güvenli bölge' resti /23 Ekim 2019 21:18

ABD'li Senatör'den 'güvenli bölge' resti

Türkiye'ye bir dizi yaptırım uygulanması için bir yasa tasarısı hazırlanmasının başını çeken ve ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü destekçilerinden olan ABD'li senatör Lindsey Graham, ateşkes kararı sonrası yumuşama sinyali gösteren isimlerdendi.

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Graham, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik saldırıların sonlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımların kaldırılması kararını açıklaması sonrası Soçi mutabakatını da kapsayan Suriye'de son durum değerlendirmesi yaptı.

Graham, “Başkan Trump, Türkiye’ye yaptırımlar dayatılmadan herhangi bir ateşkesin söz konusu olamayacağı hakkındaki görüşü doğruydu. Bu ateşkes, eğer kalıcı olacaksa gerçek manada bir ilerlemenin göstergesidir” ifadesini kullandı.

“Eğer Türkiyenin ulusal güvenlik çıkarlarını ve Kürt müttefiklerimize karşı söz konusu etnik temizliğin önüne geçen bir güvenli bölge oluşturabilirsek, bu tarihi bir gelişme olur” diyen Graham, “Güvenli bölgeyi Türkiye, Esad ya da Rusya değil, uluslararası bir komitenin koruması önemli. Bu Amerika'nın sahaya asker göndermesi ile değil, uluslararası komiteye hava gücü desteği sunmasıyla başarılabilir” görüşünü dile getirdi.

"IŞİD'in geri dönmesini önlemek için Kürt güçleriyle ortak olmaya devam etmemiz şart" diyen Graham, Türkiye, Rusya ya da Esad'ın, IŞİD gibi radikal İslam tehlikelerinden Amerika'yı koruma ya da kapasiteleri olduğuna güvenmiyorum ve bu yönde bir inancım yok" vurgusu yapıyor.
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