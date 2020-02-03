Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li senatörden kritik hamle /03 Şubat 2020 20:24

ABD'li senatörden kritik hamle

Bir süredir ündemden düşen Halkbank davasında sıcak gelişme yaşandı.ABD'li senatör Ron Wyden, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Halkbank konusunda sıkıştıracak hamleyi yaptı.

SHABER3.COM

Wyden, Trump'ın Erdoğan'ın ricası üzerine davaya müdahil olduğu mesajını vererek ABD Adalet Bakanı William Barr'a davadan çekilmesi için çağrı yaptı.

Wyden, dört aydır Trump’ın Türkiye’nin Halkbank’a yönelik ceza soruşturmasına müdahale etme çabalarını araştırdığını belirterek, "Bugün ABD Adalet Bakanı William Barr'dan bu devam eden skandala katılımıyla ilgili cevaplar talep ediyorum" diyerek 18 Şubat'a kadar süre istedi. 

Courtnews'ten Adam Klasfeld'in haberine göre Wyden, dört sayfalık mektubunda, "Son raporlar, sizin ve eski ulusal güvenlik danışmanı John R. Bolton'un Başkan Trump'ın Türkiye'nin otokratik liderine (Erdoğan) kişisel olarak yardım ettiği endişelerini paylaştığını gösteriyor" diyor.

Raporu özetleyen Wyden, mektubunda, “Özellikle raporlar Trump'ın,  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Trump'ın bankaya karşı yürütme işlemlerini durdurmak için yetkisini kullanacağına söz verdiğini ve Trump'ın size ve Hazine Sekreteri Mnuchin'e konuya müdahale et çağrısı yaptığını ortaya koyuyor" diyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li senatörden kritik hamle Sonraki Haber >>

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

Rus basını Erdoğan'ın selamıyla kaynıyor

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

'Damat ne oluyor, A Spor dışarı' sesleri

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Show TV'den pes dedirten sansür: 42 yıl önceki filmde bakın nereyi kestiler

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

Faruk Kaymakçı yalnız değildir!

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

AKP'nin kahverengi gömleklileri 'terör' estiriyor

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:03:34