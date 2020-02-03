ABD'li senatörden kritik hamle

Wyden, Trump'ın Erdoğan'ın ricası üzerine davaya müdahil olduğu mesajını vererek ABD Adalet Bakanı William Barr'a davadan çekilmesi için çağrı yaptı.







Wyden, dört aydır Trump’ın Türkiye’nin Halkbank’a yönelik ceza soruşturmasına müdahale etme çabalarını araştırdığını belirterek, "Bugün ABD Adalet Bakanı William Barr'dan bu devam eden skandala katılımıyla ilgili cevaplar talep ediyorum" diyerek 18 Şubat'a kadar süre istedi.





Courtnews'ten Adam Klasfeld'in haberine göre Wyden, dört sayfalık mektubunda, "Son raporlar, sizin ve eski ulusal güvenlik danışmanı John R. Bolton'un Başkan Trump'ın Türkiye'nin otokratik liderine (Erdoğan) kişisel olarak yardım ettiği endişelerini paylaştığını gösteriyor" diyor.





Raporu özetleyen Wyden, mektubunda, “Özellikle raporlar Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Trump'ın bankaya karşı yürütme işlemlerini durdurmak için yetkisini kullanacağına söz verdiğini ve Trump'ın size ve Hazine Sekreteri Mnuchin'e konuya müdahale et çağrısı yaptığını ortaya koyuyor" diyor.