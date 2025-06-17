ABD'li senatörden kritik Netanyahu çıkışı

ABD’nin bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Sanders, savaşın İsrail tarafından başlatıldığını savunarak, ABD yönetimini uyardı.



Sanders, paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu doğrudan hedef alarak şu ifadeleri kullandı:



“Netanyahu bu savaşı İran'a saldırarak başlattı. İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani'yi öldürerek ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote etti. ABD, Netanyahu'nun bir başka yasadışı savaşına askeri ya da mali olarak sürüklenmemelidir.”

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Sanders, Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin bölgedeki mevcut krizleri daha da derinleştirdiğini belirtirken, İran ile ABD arasındaki diplomatik sürecin hedef alınmasının, barış ihtimaline ciddi bir darbe vurduğunu savundu.



Senatörün bu açıklamaları, ABD’de hem Demokrat hem Cumhuriyetçi kanadın bir bölümünün İsrail’e verdiği koşulsuz desteğe karşı çıkan nadir seslerden biri olarak değerlendirildi.