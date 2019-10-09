ABD'li senatörden operasyon açıklaması

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde çalışma yürüteceğini belirtti.
ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde çalışma yürüteceğini belirtti.
Graham, "Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde yürütülen çalışmalara öncülük edeceğim. Başkan Trump'ı hazır zaman varken, işe yaramış olan güvenli bölge konseptine geri dönmeye çağırıyorum" dedi.