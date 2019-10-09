Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li senatörden operasyon açıklaması /09 Ekim 2019 19:40

ABD'li senatörden operasyon açıklaması

Tüm dünyanın çağrılarına rağmen Erdoğan'ın ısrarı sayesinde Suriye'nin kuzey bölgesine başlayan operasyon sonrası önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'li Cumhuriyetçi senatörden operasyon hakkında çok önemli açıklamalar geldi.

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ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde çalışma yürüteceğini belirtti.

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde çalışma yürüteceğini belirtti.

 Graham, "Erdoğan'a ağır bedel ödetmek için ABD Kongresi'nde yürütülen çalışmalara öncülük edeceğim. Başkan Trump'ı hazır zaman varken, işe yaramış olan güvenli bölge konseptine geri dönmeye çağırıyorum" dedi.
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