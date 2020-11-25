Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li senatörden sert Türkiye çıkışı /25 Kasım 2020 20:58

ABD'li senatörden sert Türkiye çıkışı

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Yunan basınından Kathimerini'ye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, Biden liderliğindeki ABD'den, Ankara'ya karşı daha katı bir tutum izlemesini beklediğini ve bunun gerekli olduğunu savundu.

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Van Hollen, “Yeni yönetimin, Erdoğan’ın otoriter yönetimi altında saldırıya uğrayan hukukun üstünlüğü ilkeleri, demokratik normlar ve basın özgürlüğünün yenilenmiş bir bakış açısıyla savunacağını” ifade ederek, Biden yönetiminin Türkiye'nin iç meselerine müdahale konusunda daha aktif bir tutum izleyeceğinin sinyallerini verdi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Van Hollen, “Türkiye geçen 4 yılda, sadık bir NATO müttefiki olarak hareket etmede başarısız olduğunu" öne sürerek, bu durum değişmedikçe ilişkilerin düzelmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Van Hollen, Türkiye’nin S-400 savunma sistemini alması ve devreye sokmasının NATO’nun güvenliğini tehdit ettiği suçlamasında da bulunarak Kongrenin yasaların gerektirdiği şekilde yaptırım uygulanmasını talep etmeye devam edeceğini belirtti. Van Hollen ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Suriye’de uluslararası hukuku defalarca ihlal ettiğini öne sürdü; "Türkiye'yi eylemlerinden sorumlu tutmak için yeni gelen Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Yunanistan ve diğer Avrupalı müttefiklerin Biden yönetiminin son 4 yılda yaşanan kaotik ve güvenilmez dış politikaya bir son vereceğini umduğunu söyleyen Van Hollen, Avrupa’daki demokratik müttefikleriyle ilişkilerinin Trump’la birlikte tarihi bir düşüş yaşadığını belirterek bu ilişkilerin onarılacağının altını çizdi.

Hollen, Eylül 2019'da Türkiye'nin Rojava'ya yönelik saldırıları sonrası Trump yönetimine yaptırım çağrısı yapmıştı.

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