Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li senatörden 'Türkiye'nin savaş suçları' kamuoyuna açıklansın girişimi /06 Kasım 2019 11:51

ABD'li senatörden 'Türkiye'nin savaş suçları' kamuoyuna açıklansın girişimi

ABD'li Senatör Bob Menendez, 'Türkiye'nin NATO’nun değerlerine ihanet ettiğini görmek için daha (neye) ihtiyacımız var?' diye sordu.

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Türkiye’nin Kuzey Suriye harekatı sonrası ABD'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Kuzey Suriye harekatına izin vermesi nedeniyle eleştiren politikacılardan olan New Jersey Senatörü Bob Menendez, Senato’da yaptığı konuşmada, “Türkiye’yi Suriye’deki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak için yeni bir girişimi duyuruyorum” dedi.

Menendez Twitter'den paylaştığı mesajlarda ise şunları söyledi:

"Bugün her zamankinden daha fazla, Avrupa'da güçlü müttefiklere ve ortaklara ihtiyacımız var - ve en güçlü müttefiklerimiz NATO’dakiler olmalı. Bir antlaşma yapmış olanlar karşılıklı savunmaya bağlı kalıyor ve değerlerimizi paylaşıyorlar. Ne yazık ki, Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye bunların hiçbirini temsil etmiyor."

"Türkiye'nin NATO’nun değerlerine ihanet ettiğini görmek için daha (neye) ihtiyacımız var? Putin'in yüzüğünü öpmek için Erdoğan'ın Moskova, Soçi veya başka bir Rus şehrini ziyaret etmesini (daha) kaç kez istiyoruz? Türkiye'ye demokrasi demeyi bırakmadan önce kaç gazetecinin tutuklanması gerekiyor?"

"Üstelik, Türkiye'nin lobicileri, Ermeni soykırımını tanıma kararının Senato'dan geçmemesi için mücadele ettiğini unutmayalım. Soykırım soykırımdır. Bunu inkar edenler berbat bir yalana suç (ortaklığı) ediyorlar."

"Erdoğan'ın Suriye'ye saldırması, vicdani bir suç oldu. Bu eylemlerin sonuçları yıllarca sürecek ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına doğrudan tehdit oluşturacak."

"Bu acımasızlıklardan dolayı Türkiye'den hesap sormak gerekir. Bu yüzden Dışişleri Bakanı’nın (Mike Pompeo) Suriye’de Türkiye’nin yol açtığı insan hakları ihlalleri hakkında Senato’ya bilgilendirmesi için bir girişim başlatıyorum."
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