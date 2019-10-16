ABD'li senatörden yaptırım ısrarı

Sosyal medya hesabından seslenen Hollen, "Kürtlerin katledilmesini ve Trump'ın mümkün kıldığı IŞİD dirilişini durdurmak zorundayız. Trump'ın acınası 'yaptırımları', Kongre'de daha katı yaptırımlar için devam eden süreci rayından çıkarmak için bir çabaydı büyük ölçüde. Bu taktik işe yaramayacak. Tam da bu nedenle ciddi bir yaptırım tasarısı sunuyorum" ifadelerini kullandı.







Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ise, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweette, "Erdoğan'ın Kürt ortaklarımıza saldırısı, IŞİD'li tutukluların kaçmasına neden oldu, Esad rejimini cesaretlendirdi ve Rusya'yı güçlendirdi. (Erdoğan'ın) Beyaz Saray'a ziyareti için yapılan davet iptal edilmeli" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, 13 Kasım'da Beyaz Saray'a davet edilmişti.