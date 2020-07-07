ABD'li senatörlerden Savunma Bakanı'na: Neden Türkiye hâlâ F-35 programında?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e bir mektup gönderdi.





Mektupta F-35 programından ihraç edilmesine dair karar alınmasına rağmen Türkiye'nin niçin bu programda yer almaya devam ettiğini açıklamasını talep etti.





TÜRKİYE'DEKİ FİRMALARIN İLETİŞİM BİLGİLERİNİ TALEP ETTİLER





James Lankford'un internet sayfasından yayınlanan mektupta senatörler, "Türk üreticiler, projeye katılım yasağına rağmen ana aksamları üretmeyi ve tedarik etmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin üretimdeki dahlinin devam etmesinin nedenlerinin açıklanmasını, Türk üreticilerin iletişim bilgilerinin, onlarla yapılan sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin sunulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Senatörler, Türkiye'yle işbirliğinden vazgeçilmesinin Amerikan tarafı için ek mali yük doğuracağını ancak NATO önündeki diplomatik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bunun yapılması gerektiğini vurguladı.





ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.





Washington, Ankara'ya 5'inci nesil F-35'leri teslim etmeyeceğini de belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yaptığı ödemelerin iadesini talep etmişti.