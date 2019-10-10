ABD'li senatörler Erdoğan ve yakın çevresine çok ağır yaptırım yasası hazırladı

ABD'de Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıklarını açıkladı. Yaptırım listesinde Tayyip Erdoğan'ın da ismi yer alıyor.



Yaptırım taslak yasasında ağır maddeler var

“Kısım 1: Türk hükümetinden şu liderlerin ABD’deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar:





-Cumhurbaşkanı

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı



-Milli Savunma Bakanı



-Dışişleri Bakanı



-Hazine ve Maliye Bakanı



-Ticaret Bakanı



-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı







Kısım 2: Türkiye’yle askeri işlemlere uygulanacak yaptırımlar:





Türk ordusuyla bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar.





-Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar

-Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler



-Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları







Kısım 3: Türk enerji sektörüne yaptırımlar







Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için Türkiye’nin yerel petrol ve doğal gaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara yaptırımlar





Kısım 4: ABD askeri yardımının yasaklanması





-Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ABD’den savunma araçları, hizmetleri, teknoloji ve materyallerin satışının yasaklanması

-Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mühimmat satışı ve transferinin yasaklanması







Kısım 5: CAATSA (S-400)





-Türkiye’nin (Rusya’dan) S-400 (hava savunma sistemi) satın almasının CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamına giren önemli bir işlem olarak tanımlanması

-CAATSA yaptırımlarının 180 gün içinde devreye sokulması



-CAATSA altındaki muafiyet ya da erteleme düzenlemelerinin geçersiz kılınması







Kısım 6: Yaptırımlardan muaf tutulacak alanlar





-İnsani yardımlar

-Tıbbi Yardım



-Demokrasi desteği / seçim yardımı



-İstihbarat paylaşımı







Kısım 7: Talep edilen raporlar





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net geliri ve mal varlığı hakkında rapor hazırlanması





Kısım 8: Vize kısıtlamaları





Türk hükümeti mensuplarına ABD’ye seyahatlerinde vize kısıtlamaları getirilmesi”





Taslak metinde, öngörülen yaptırımların, ABD yönetiminin Kongre’ye her 90 günde bir olmak üzere Türkiye’nin Suriye’de tek taraflı hareket etmediğini ve “işgal ettiği” bölgelerden desteklediği isyancılar dahil silahlı güçlerini çektiğini tasdik etmediği müddetçe, tasarının yasalaşmasıyla birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.





Van Hollen tasarıyı gelecek hafta sunacaklarını ve bir an önce oylanmasını isteyeceklerini belirtti.