ABD'li senatörlerden yeni 'Türkiye'ye yaptırım' mektubu









Senatörler, bu iddiaların doğru olması durumunda Washington'a Türkiye'ye karşı "önlemler alma" çağrısında bulundu.





Mektuptaki "Türkiye veya Türk destekli güçler Tel Tamir'deki Suriyeli Kürtlere saldırıyor" iddiasının resmi kaynaklara değil, Katar merkezli Al Jazeera'nın internet sitesindeki bir habere dayandırılması da dikkati çekti.





Chris Von Hollen ve Senatör Lindsey Graham'ın öncülük ettiği senatörler, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin "Güvenli Bölge ihlal edilirse yaptırımlara dönüş yapılır. Hükümetin de bu noktada durduğunu düşünüyorum" sözlerine atıfta bulundu.





Beyaz Saray'a iddialar gerçekse Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulama çağrısında bulunan senatörler, Kongre'nin de yaptırım tasarılarını geçirmek için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.





Mektubun altında Chris Van Hollen'in yanı sıra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği 'Barış Pınarı Operasyonu' sırasında birçok kez yaptırım çağrısında bulunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in de imzası bulunuyor.Mektupta imzası olan diğer senatörler de Cumhuriyetçi Marsha Blackburn, Demokratlar Richard Blumenthal ve Jean Shaheen.





Mektubun ne zaman yazıldığı belirtilmese de Senatör Van Hollen'ın mektubu Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşüp 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıklamasından sonra paylaşması dikkati çekti.