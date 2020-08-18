Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li şirket Korona aşısının insan deneylerine başladı /18 Ağustos 2020 15:19

ABD'li şirket Korona aşısının insan deneylerine başladı

Amerikan Novavax şirketi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı çalışmalarının ikinci safhasına Güney Afrika’da insanlar üzerinde yaptığı testlerle başladı.

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Şirketten yapılan açıklamada Güney Afrika’da aşının 2 bin 665 sağlıklı yetişkin üzerinde deneneceği belirtildi.

Denemede aynı zaman durumu tıbbi açıdan stabil olan HIV virüsü taşıyıcısı 240 kişiye de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulanacak.

İlk tespitlere göre iki doz aşının uygulanmasının ardından Koronavirüs'ün vücuttaki hücrelere bağlanması önlendi.

Şirket, Güney Afrika’nın ardından insan deneylerini kısa bir süre sonra Amerika ve Avustralya’da sürdürecek.

1,6 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Novavax şirketi, Güney Afrika’da yürüttükleri çalışmalar için bilgisayar devi Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşine ait Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan 15 milyon dolarlık destek aldığını açıkladı.

Geçen ay ABD hükümeti de Novavax şirketine aşı çalışmaları ve ocak ayına kadar üretilecek 100 milyon doz aşı için 1,6 milyar dolarlık kaynak aktarmıştı.
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