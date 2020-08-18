ABD'li şirket Korona aşısının insan deneylerine başladı

Şirketten yapılan açıklamada Güney Afrika’da aşının 2 bin 665 sağlıklı yetişkin üzerinde deneneceği belirtildi.







Denemede aynı zaman durumu tıbbi açıdan stabil olan HIV virüsü taşıyıcısı 240 kişiye de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulanacak.





İlk tespitlere göre iki doz aşının uygulanmasının ardından Koronavirüs'ün vücuttaki hücrelere bağlanması önlendi.





Şirket, Güney Afrika’nın ardından insan deneylerini kısa bir süre sonra Amerika ve Avustralya’da sürdürecek.





1,6 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK





Novavax şirketi, Güney Afrika’da yürüttükleri çalışmalar için bilgisayar devi Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşine ait Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan 15 milyon dolarlık destek aldığını açıkladı.





Geçen ay ABD hükümeti de Novavax şirketine aşı çalışmaları ve ocak ayına kadar üretilecek 100 milyon doz aşı için 1,6 milyar dolarlık kaynak aktarmıştı.