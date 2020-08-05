ABD'li şirketin aşısı yüksek antikor üretmeyi başardı

Reuters'in haberine göre, vücudun bağışıklık cevabını güçlendiren bir madde olan Matrix-M desteğinin eklenmesi çalışmada aşının etkisini arttırdı.





Novavax araştırma şefi Gregory Glenn Reuters'e, firmanın kısa süre içerisinde geç aşama klinik denemeleri de gerçekleştirerek Aralık ayında gerekli onayları almayı umduğunu belirtti.





Şirket, çalışmalar başarıya ulaşırsa gelecek yılın başında hemen 100 milyon doz üretebileceklerini duyurdu.





ABD merkezli ilaç firması olan Novavax, hükümetten araştırmalar için 1.6 milyar dolarlık yardım almıştı. haberin duyulmasının ardından ABD borsasında işlem gören şirket hisseleri %8.5 değer kazandı.