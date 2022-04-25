Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li tümgeneral suçlu bulundu /25 Nisan 2022 22:15

ABD'li tümgeneral suçlu bulundu

ABD'li Tümgeneral William Cooley'in cinsel tacizde bulunmak suçlaması nedeniyle mahkeme heyeti tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD'li generalin 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ABD'de Tümgeneral William Cooley'in cinsel tacizde bulunmak suçlaması nedeniyle mahkeme heyeti tarafından hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Ohio’da, Wright Patterson Hava Üssünde görevli Tümgeneral William Cooley, 2018’de yengesine cinsel tacizde bulunmak suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

Bir aile buluşmasından sonra yengesine cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen ve hakkındaki iddialardan suçlu bulunan Cooley, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TÜM HAKLARINI KAYBEDECEK

Tümgeneral Cooley, aynı zamanda ordudan yüz kızartıcı fiilden dolayı ihraç edilecek ve tüm askeri özlük haklarını kaybetmiş olacak.

ABD ordusunda cinsel taciz oldukça yaygınken, daha önce de bu suçlamalarla mahkemeye çıkarılan üst düzey subay ve generaller olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'li tümgeneral suçlu bulundu Sonraki Haber >>

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:35:46