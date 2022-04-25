ABD'li tümgeneral suçlu bulundu

ABD'li generalin 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.







ABD'de Tümgeneral William Cooley'in cinsel tacizde bulunmak suçlaması nedeniyle mahkeme heyeti tarafından hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Ohio’da, Wright Patterson Hava Üssünde görevli Tümgeneral William Cooley, 2018’de yengesine cinsel tacizde bulunmak suçlaması ile hakim karşısına çıktı. ABD Ohio’da, Wright Patterson Hava Üssünde görevli Tümgeneral William Cooley, 2018’de yengesine cinsel tacizde bulunmak suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

TÜM HAKLARINI KAYBEDECEK





Bir aile buluşmasından sonra yengesine cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen ve hakkındaki iddialardan suçlu bulunan Cooley, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Tümgeneral Cooley, aynı zamanda ordudan yüz kızartıcı fiilden dolayı ihraç edilecek ve tüm askeri özlük haklarını kaybetmiş olacak.ABD ordusunda cinsel taciz oldukça yaygınken, daha önce de bu suçlamalarla mahkemeye çıkarılan üst düzey subay ve generaller olmuştu.