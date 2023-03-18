Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li ünlü aktör Lance Reddick hayatını kaybetti /18 Mart 2023 18:45

ABD'li ünlü aktör Lance Reddick hayatını kaybetti

"Fringe" ve "The Wire" gibi popüler televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan ve "John Wick" serisinde "Charon" karakterine hayat veren ABD'li ünlü oyuncu Lance Reddick evinde ölü bulundu.

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ABD'li ünlü aktör Lance Reddick, 60 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Lance Reddick, Los Angeles kentindeki stüdyo evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.

Reddick, ''John Wick'' serisinin yakın zamanda çıkacak dördüncü bölümü için bir basın turu yapıyordu. ABD'li ünlü aktör, "The Wire" dizisindeki Cedric Daniels ve "Fringe" dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tanınmıştı.



LANCE REDDİCK KİMDİR?

7 Haziran 1962'de Baltimore, Maryland'de doğan Lance Reddick, Rochester Üniversitesi'nden Müzik Lisans derecesi aldı, 1990'ların başında Yale Drama Okulu'na katıldı ve 1994'te Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesi aldı.

ABD'li ünlü aktör, "The Wire" dizisindeki Cedric Daniels ve "Fringe" dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tanınmıştı. Reddick, son olarak "John Wick" serisinde "Charon" karakterine hayat vermişti.
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