ABD'li ünlü aktör Lance Reddick hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör Lance Reddick, 60 yaşında hayatını kaybetti.





ABD basınında yer alan haberlere göre Lance Reddick, Los Angeles kentindeki stüdyo evinde ölü bulundu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek.





Reddick, ''John Wick'' serisinin yakın zamanda çıkacak dördüncü bölümü için bir basın turu yapıyordu. ABD'li ünlü aktör, "The Wire" dizisindeki Cedric Daniels ve "Fringe" dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle tanınmıştı.