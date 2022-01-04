ABD'li üreticilerden Tesla'ya çok sert Sincan tepkisi: ‘Eylemleri özellikle aşağılıktır’

Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ulussuz şirketler, Çin Komünist Partisi’ne, soykırım yapma ve köle emeği kullanma suçlarını örtbas etmesi için yardım ediyor” dedi.







‘Tesla’nın eylemleri özellikle aşağılıktır’



BBC’nin aktardığı habere göre, Amerikan İmalat Sanayi Birliği Başkanı Scott Paul da Tesla’yı eleştirdi. Paul, “Açık olacağım: Sincan’da iş yapan herhangi bir şirket, orada meydana gelen kültürel soykırımın da suç ortağıdır. Ancak Tesla’nın eylemleri özellikle aşağılıktır” ifadelerini kullandı.





Elon Musk’ın yönettiği Tesla, showroomu Urumçi şehrinde yılbaşı gecesi açmıştı.





Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde, Müslüman Uygur azınlığa karşı “soykırım yapmak ve halkı köleleştirmekle” suçlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden Aralık ayında, firmaların, Sincan’dan ithal ettikleri ürünlerin, zorla çalıştırılan Uygur azınlık tarafından üretilmediğini kanıtlamalarını öngören yasayı onaylamıştı. Senatör Marco Rubio da, yasa tasarısının hazırlanmasına öncülük eden isimlerdendi.





Tesla’nın Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde showroom açması, Çin’de memnuniyetle karşılandı.