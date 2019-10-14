ABD'li üst düzey yetkiliden açıklama

Trump, SDG'nin IŞİD'li tutukluluarı hapisten çıkardığına yönelik iddialara atıfla, "Kürtler, IŞİD tutsaklarını, bizi de içeri çekmek için salıyor olabilir" iddiasını öne sürerken Pentagon kanadından yalanlama geldi.







Foreign Policy'nin Pentagon muhabiri Lera Seligman'ın aktardığına göre ABD'li bir üst düzey yetkili, Kürtlerin IŞİD'li tutukluları serbest bıraktığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.





Yetkili, Trump tarafından dile getirilen bu iddianın, "Suriye'deki ABD'li askerî güçleri kızdırdığını" ifade etti ve ekledi:





"Söylemek gerekirse inanılmaz derecede pervasız ve ikiyüzlü bir iddia."





Seligman, yine bir ABD'li üst düzey yetkilinin, Türkiye destekli ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) IŞİD tutuklularına yönelik planı olduğu iddiasını yazdı.





ABD'li yetkili, "Türkiye destekli muhalifler, korumasız hapishanelere girecek ve IŞİD'lileri serbest bırakacak, sonra da SDG'yi suçlayacak" ifadesini kullandı.





Öte yandan Foreign Policy muhabiri, SDG'nin de, "Hiçbir (IŞİD'li) tutukluyu bırakmadık ve asla bunu yapmayacağız" açıklaması ile ABD'li yetkiliyi doğruladığını kaydetti.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, YPG'nin IŞİD'li tutukluları serbest bıraktığını iddia etmişti.





Akar, "Bildiğiniz gibi bir hapishane konusu var. Bu hapishanelerle ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek DEAŞ hapishanesi vardı; oraya gittiğimiz zaman bunun YPG'liler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraflarla, filmlerle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye de devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.