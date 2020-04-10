Samanyolu Haber /Dünya / ABD'li uzman 'antikor testleri' için süre verdi /10 Nisan 2020 20:15

ABD'li uzman 'antikor testleri' için süre verdi

ABD Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu, "Antikor testleri bir hafta gibi bir sürede hazır olacak" dedi.

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Koronavirüsün yeni üssü Amerika. Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre, salgının merkezi haline gelen ABD'de ise vaka sayısı 466 bini aşarken ölü sayısı da 17 bine dayandı. Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı ise 355 bini aştı.

Ülkede korona ile mücadale ise tüm hızıyla sürüyor. ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüsle ilgili antikor testlerinin hazır hale gelmesine az kaldığını açıkladı.

Antikor testleri, bir kişinin virüse maruz kalıp kalmadığını ve dolayısıyla da bağışıklığının olup olmadığını gösteriyor.BBC Türkçe'nin aktardığına göre CNN'e konuşan Fauci, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son yaptığımı değerlendirme toplantısında, testi geliştirmek, onaylamak ve genel kullanıma sunmaktan sorumlu olan kişiler, bir hafta gibi bir zaman içerisinde nispeten yüksek sayıda testin hazır olacağını söyledi.
Son yaptığımı değerlendirme toplantısında, testi geliştirmek, onaylamak ve genel kullanıma sunmaktan sorumlu olan kişiler, bir hafta gibi bir zaman içerisinde nispeten yüksek sayıda testin hazır olacağını söyledi. Diğer ülkeler, bu testlerden dolayı sıkıntı yaşadı. Bu antikor testlerini biz diğer başka hastalıklar için de yapıyoruz ancak onaylanmış olmaları gerekiyor. Bunların tutarlı ve doğru olduğundan emin olmalıyız. Onaylanır onaylanmaz, insanlar üzerinde kullanıma hazır olacak."
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