Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li uzmandan korkutan Kovid-19 uyarısı /30 Mart 2021 09:32

ABD'li uzmandan korkutan Kovid-19 uyarısı

ABD genelinde koronavirüs vakalarını ve ölümlerin artması üzerine Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, salgınla mücadelenin sona ermediği ve "kötü sona" yaklaşıldığı konusunda uyarıda bulundu.

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Pazartesi günü de ABD Başkanı Joe Biden, "Tetikte olmazsak virüsün daha kötü yayıldığını görürüz, iyiye gittiğimizi değil"diyerek eyalet valilerine maskeyi zorunlu hale getirme çağrısı yapmıştı. ABD'de koronavirüs önlemleri eyalet bazında alınıyor. Bazı eyaletler, aşı çalışmalarının hızlanması ve bir dönem vakaların azalması üzerine maske zorunluluğunu hafifletmişti.

Biden, 19 Nisan'a kadar ABD genelindeki yetişkin nüfusun yüzde 90'ının aşı olmasının mümkün olacağına dair söz verdi. 1 Mayıs'ta da tüm yetişkinlerin ilk doz aşı için randevu alma hakkı kazanmış olacağını söyledi.

Geçen hafta ülke genelinde her gün 60 bin civarında yeni vaka tespit edildi. Bu da bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde yedilik artış anlamına geliyor.

CDC Direktörü Walensky de Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasının sonunda, "notlarının dışına çıkacağını" belirterek şunları söyledi:

"Yeniden hissetmeye başladığım kötü sonun yaklaştığına dair düşüncelerimi dile getireceğim. Umutlanmak için çok fazla gerekçemiz var ama şu an için çok korkuyorum. ABD'nin de birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi vaka sayılarında ve ölümlerde yeni bir zirve yapmasını istemiyorum."

Vakaların özellikle Michigan, Connecticut ve New York'ta arttığı belirtiliyor. Ülkede 65 yaş üstü vatandaşların beşte biri iki doz aşısını oldu.

Aşı programı tamamlanana kadar herkesin maske takma ve sosyal mesafeye dikkat etmesi için yetkililer uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
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