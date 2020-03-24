ABD'li vali yardımcısından skandal açıklama

Teksas eyaletinin Vali Yardımcısı Dan Patrick, ülkedeki yaşlı nüfusun ülkenin ekonomisinin normale dönmesine karşılık 'kendilerini feda etme' şansını göze alacaklarını iddia etti. Kendisinin de 69 yaşında olduğu bilinen Patrick şöyle konuştu:







"Mesajım şu: İşlerimizin başına, yaşamaya geri dönelim. Bu konuda akıllı davranalım ve 70 üzeri olan bizler kendimize iyi bakalım. Ülkeyi feda etmeyin, bunu yapmayın. Eğer bana bir yaşlı olarak sorulsa, 'Hayatta kalma şansını çocukların ve torunların için Amerika'ya tercih eder misin?', eğer tercih buysa ben tamamım.





"EKONOMİK ÇÖKÜŞ YAŞIYORUZ"





Bu beni daha cesur falan yapmaz, benim 6 torunum var, düşünüyorum ki bu ülkede benim gibi bir sürü büyükanne ve büyükbaba mevcut. Konuştuğum herkes hemen hemen 'Bütün ülkeyi kaybedemeyiz' diyor, ekonomik çöküş yaşıyoruz."



