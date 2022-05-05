ABD'li vekillerden Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama

Defense News'in, "Silah satışlarını engelleme konusunda kayda değer güce sahip olduklarını" öne sürdüğü ABD'li vekiller, "Türkiye hem ABD hem de Rusya ile ilişkilerinde denge kurmaya çalışsa da F-16 satışı, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destek ve sayısız diğer bölgesel anlaşmazlıkların çözümüne bağlı olacak" dedi.





Habere göre, "Ukrayna krizi, Türkiye'ye Washington'daki yıpranmış itibarını onarmak için eşsiz bir fırsat sunarken, Bob Menendez ve diğer bazı vekiller Ankara'yı; Doğu Akdeniz, Ermenistan, Suriye ve Libya'ya uzanan çatışmalardaki askeri rolü nedeniyle suçlamaya devam ediyor..."





"TÜRKİYE, DOĞRU YÖNDE BAZI ADIMLAR ATTI"

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, Defence News'e yaptığı açıklamada, "Türkiye doğru yönde bazı adımlar attı, fakat hala çalışmamız gereken konular var, bazı şeyler bizi hala zaman zaman rahatsız ediyor" dedi.





Öte yandan Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Senatör James Risch de Defence News'e demecinde, "Türkler, F-16'ları neden almaları gerektiği konusunda inandırıcı bir argüman ortaya koydular" dedi.





"ÇIKARLARIMIZA TERS HAREKETLER"

New Jersey'den kıdemli senatör Demokrat Bob Menendez ise demecinde, "Türkiye'nin, beklediğimiz türden bir NATO müttefiki olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor" açıklamalarına yer verdi.





Menendez ayrıca, "[Türkiye] bir sürü konuda çıkarlarımıza ters düşen şekillerde hareket ediyor. Bence yönetim, Türkiye'yi olmasını istediğimiz şekilde görmeyi bırakmalı ve Erdoğan'ın emrinde olduğunu anlamalı" dedi.





BOB MENENDEZ KİMDİR?

Defense News'e göre, New Jersey'den kıdemli senatör Demokrat Bob Menendez, Dış İlişkiler Komitesi başkanı statüsü nedeniyle F-16 satışını tek taraflı olarak engelleyebilecek durumda, son siyasi konjonktür göz önünde bulundurulduğunda engellemek için yoğun çaba sarf ettiği de söylenebilir.





Menendez, 2019'da, Kıbrıs'a on yıllardır uygulanan silah ambargosunun kısmen kaldırılmasına yönelik tasarının yasalaştırılmasına ve Meclis ile Senato'nun ilk kez sözde Ermeni soykırımını tanımasına ön ayak olmuştu.