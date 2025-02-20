ABD'li yapımcı Kuzey Kore'ye gitti: Pandemi hala devam ediyor

İkinci Vatandaşlıkla Kuzey Kore'ye Gitti



ABD vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahat etmesi yasak. Bu nedenle Martell, Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis'in vatandaşlık karşılığı yatırım programına başvurdu. Hükümetin sürdürülebilir kalkınma fonuna altı haneli bir bağış yaparak ikinci bir pasaport aldı. İşlemler bir yıl sürdü.



Pandemi Önlemleri Devam Ediyor



Martell'e göre, Kuzey Kore'de pandemi hala bitmiş değil. Maske takmak ve ateş ölçmek gibi katı sağlık önlemleri devam ediyor. Ayrıca turistlerin halk pazarlarını ziyaret etmesine izin verilmiyor. Martell, Kuzey Kore'de Covid-19'a dair komplo teorilerinin yaygın olduğunu belirtiyor.



Siyasi Konular ve Ukrayna Savaşı



Martell, Kuzey Koreli rehberlerle siyasi konuların sıkça konuşulduğunu, ancak rehberlerin Ukrayna savaşı hakkında yorum yapmaktan kaçındıklarını fark ettiğini söyledi. Ekipte Avustralyalı Rowan Beard ve Macar Gerg Vaczi de bulunuyordu. Beard, pandeminin ülkedeki izolasyonu daha da derinleştirdiğini belirtti.



Pyongyang Hala Batılılara Kapalı



Şu an Rason'daki açık pazarlarda yerel halkla pazarlık yaparak alışveriş yapmak yasak. Tur şirketleri, bu tür kısıtlamaların kaldırılması için yetkililerle görüşüyor. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang da Batılı turistlere kapalı. Ancak 2024'ten bu yana Rus turistlere izin veriliyor.



Fotoğraf Çekme Kuralları Daha Gevşek



Martell ve ekibi, Kuzey Kore'nin turizm konusunda kademeli bir açılım yapacağını düşünüyor. Vaczi, fotoğraf çekme kurallarının geçmişe kıyasla daha gevşek olduğunu belirtti. Martell, Amerikalı olduğunu gizlemese de herhangi bir düşmanlıkla karşılaşmadığını ifade etti. Ülkedeki anti-Amerikan propagandanın da azaldığını belirten Martell, ABD karşıtı posterlerin artık kaldırıldığını söyledi.



Harcanan Paranın Değeri



Martell, harcadığı paranın değerli olduğunu düşünüyor. Saint Kitts pasaportu sayesinde Rusya'ya vizesiz girebildiğini, ancak ABD pasaportuyla bunu yapamadığını belirtti.