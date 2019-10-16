Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li yetkili: Türkiye Suriye'de çeteci ve haydutları kullanıyor, yaptırımlar devam edecek /16 Ekim 2019 11:05

ABD'li yetkili: Türkiye Suriye'de çeteci ve haydutları kullanıyor, yaptırımlar devam edecek

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım açıklamasının ardından Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı devam ettiren Ankara'ya, Trump yönetiminden yeni tehditler geldi.

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Reuters haber ajansına konuşan Trump yönetiminden bir üst düzey yetkili, Washington'ın Türkiye'ye diplomatik baskıyı artıracağını söyledi. ABD'li yetkili, Ankara'yı ateşkese varıp harekatı durdurmaya ikna edebilmek için daha fazla yaptırım uygulamakla da tehdit etti. 

Gazetecilere brifingde konuşan ABD'li yetkili, Türkiye'nin sınırötesi harekatının daha önce Suriye'nin görece istikrarlı olan bir bölgesinde 'kargaşa' oluşturduğunu dile getirdi. 

'İLİŞKİLERİN NORMALE DÖNMESİNİN ŞARTI ATEŞKES'

Harekatın durması için Washington'ın baskıyı artırdığını aktaran yetkili, "Planımız biz ilişkiyi normalde döndürme şanslarımızı ölçüp biçerken Türkiye'ye baskı yapmaya devam etmek, normale dönüşün en önemli unsuru da ateşkes olacaktır" diyerek ekledi:

'ATEŞKES YANİ SAHADAKİ GÜÇLERİN DURMASI'

"Benim ateşkes ile kast ettiğim de sahadaki güçlerin sahada hareket etmeyi durdurmasıdır. Burada kesinlikle Türk kuvvetlerinden ve bence muhtemelen Demokratik Suriye Güçlerinden (DSG) de söz ediyoruz."

"Krize çözüm namevcutken, pek çoğunun sinyali daha önce verilmiş yaptırımları ve diğer önlemleri artırmayı planlıyoruz."

'İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN ANKARA'YI SORUMLU TUTUYORUZ'

Türkiye'nin desteklediği savaşçıların insan hakları ihlalleri yaptığının Washington tarafından görüldüğünü ifade eden ABD'li yetkili, bu eylemleri yapanlar Türk askerleri olmasa da Washington'ın Ankara'yı sorumlu tuttuğunu dile getirdi.

'ASKER YERİNE HAYDUTLA'

"Görece barışçı bir durumu alıp bu gördüğünüz bu mutlak karmaşaya çevirdiler... Türk düzenli birliklerini kullanabilirlerdi, onun yerine yeryüzünden kökleri kazınması gereken bu çetecileri, haydutları ve korsanları kullanmaya karar verdiler" diye çıkışan yetkili, bu bilgiyi paylaştı:

'TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNE GİRMENİN EŞİĞİNDE'

"M4 otoyolundaki öldürmelerle ilgili kimliği saptanan bir grup, çok tanınan bir cihadi unsur, terör örgütü diye tanımlanmanın tam eşiğinde."

TRUMP'LA BİR HAFTADAN ÖBÜR HAFTAYA

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ekim'de Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde harekata yeşil ışık yakıp ardından Suriye'nin kuzeydoğusundan tüm askerlerini çekme açıklaması yapmıştı. 
Bundan bir hafta sonra Trump yönetimi, harekatla ilgili gerekçeler üzerinden Türkiye'ye yaptırım paketi açıkladı. Ancak Trump'a 'Suriye'de DSG'yi sattığı, Esad, Rusya ve İran'ı güçlendirdiği' eleştirileri yönelten ABD'deki siyasi çevreler, Türkiye'ye yaptırım paketini 'hafif' buldu. Nitekim Kongre'nin iki kanadında partilerüstü bir yaptırım paketi üzerinde çalışılıyor. 

Bu arada DSG, Suriye hükümetiyle uzlaşma ve Türkiye bağlantılı güçlerin ilerlediği kentleri Suriye hükümet güçlerine açma yoluna gitti.
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