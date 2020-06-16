Samanyolu Haber /Dünya / ABD'liler için son 50 yılın en mutsuz dönemi /16 Haziran 2020 22:45

ABD'liler için son 50 yılın en mutsuz dönemi

Yapılan bu anket, ABD'lilerin son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşadığını ortaya koydu.

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Chicago Üniversitesi'nin yaptığı bir ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyor.

Chicago Üniversitesi Ulusal Fikir Araştırma Merkezi tarafından 2 bin 279 kişinin katılımıyla 21-29 Mayıs'ta yapılan ankete, geçen sene ''çok mutlu'' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31 iken, bu yıl aynı yanıtı verenlerin oranı yüzde 14'e geriledi, kendini yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23'ten yüzde 50'ye çıktı. Ankete göre ABD'li vatandaşlar son 50 yılın en mutsuz döneminde bulunuyor.

Amerikalıların yüzde 58'i gelecek nesillerin daha iyi yaşam standartlarına sahip olacağını düşünmüyor.
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