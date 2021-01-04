ABD'nin 10 eski savunma bakanında ortak 'Trump' mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Kasım 2020'de gerçekleşen seçimi Joe Biden'ın kazandığını inkâr etmeyi sürdürürken ABD'nin 10 eski savunma bakanı ortak bir mektup hazırlayarak seçimin bittiğini vurguladı.





The Washington Post'ta yayımlanan açık mektuba eski savunma bakanları Dick Cheney, James Mattis, Mark Esper, Leon Panette, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry ve Ashton Carter imza attı.





Meƒktupta "Seçimlerimiz gerçekleşti. Yeniden sayımlar ve incelemeler yapıldı. Uygun sorunlar mahkemelere iletildi. Valiler sonuçları resmiyete kavuşturdu ve Seçmenler Kurulu oylarını verdi. Seçimi sorgulama zamanı geçti; şimdi Seçmenler Kurulu oylarının resmi sayımı zamanı" ifadeleri yer aldı. Eski bakanlar seçimlerde geçiş sürecinin "başarılı bir güç transferi" için önemli olduğunu kaydetti.





ABD Başkanı Donald Trump, somut bir kanıt olmamasına rağmen seçim gününden bu yana usulsüzlük yapıldığını savunuyor. Öte yandan Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olduğu seçim sonuçları hâkimler, valiler, seçim görevlileri, Seçmenler Kurulu, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Trump, seçimden sonra mektupta yer alan eski Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı.