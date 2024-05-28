Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin 4 eyaletini fırtına vurdu! Can kaybı 22'ye yükseldi /28 Mayıs 2024 10:53

ABD'nin 4 eyaletini fırtına vurdu! Can kaybı 22'ye yükseldi

ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde fırtına etkili oldu. Etkili olan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

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ABD'nin Kentucky Valisi Andy Beshear, basın toplantısında yaptığı açıklamada, fırtınadan dolayı eyalette 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yetkililer, Kentucky'de 5, Arkansas'ta 8, Texas'ta 7, Oklahoma'da 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle fırtınadan ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

Öte yandan, fırtınadan dolayı 125 bini Kentucky'de olmak üzere ülkede 400 binden fazla kişinin bir süreliğine elektriksiz kaldığı ifade edildi.

Başkan Joe Biden, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

İç Güvenlik Bakanlığı Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) sahada hasar tespiti yaptığını duyuran Biden, gerektiğinde destek sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Biden, bölge genelinde daha şiddetli hava koşullarının beklendiğini aktararak, bölge sakinlerini teyakkuzda olmaya ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Kentucky'ye bağlı Charleston kasabasında yaşayan Rob Linton, fırtınaya ilişkin basına verdiği demeçte, "Büyük bir karmaşa var. Her yerde ağaçlar devrilmiş. Evler yerinden oynadı. Elektrik hatları kopmuş. Hiçbir kamu hizmeti yok, su yok, elektrik yok." şeklinde konuştu.
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