Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Almanya kararı sonrası NATO'dan açıklama /29 Temmuz 2020 22:48

ABD'nin Almanya kararı sonrası NATO'dan açıklama

ABD'nin binlerce askerini Almanya'dan çekerek başka Avrupa ülkelerinde konuşlandırma kararı sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Almanya'dan asker çekme ve bazı Avrupa ülkelerine tekrar konuşlandırma kararının, Washington yönetiminin Avrupa'nın güvenliğine ve NATO'ya olan bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı'na yönelik atılacak adımlara ilişkin duyurusunun ardından yazılı açıklama yaptı.

Avrupa'da barış ve güvenliğin Kuzey Amerika için de önemli olduğunun altını çizen Jens Stoltenberg, "Belirsizleşen dünyada birlikte daha güçlüyüz ve güvendeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "Bakan Esper'in bugün Avrupa'daki ABD güçlerine ilişkin yaptığı açıklama, ABD'nin NATO'ya ve Avrupa'nın güvenliğine olan bağlılığını gösteriyor" ifadelerini kullanarak, ABD'nin söz konusu kararı almadan NATO müttefiklerine danıştığını kaydetti.

Mark Esper, "Şu anki EUCOM planı kapsamında ABD, Almanya'dan yaklaşık 11 bin 900 askerini çekecek. Böylece bu ülkedeki kabaca 36 bin olan asker sayımız 24 bine düşecek" açıklamasında bulunmuş, askerlerin bazılarının İtalya, İngiltere ve Polonya gibi ülkelere tekrar konuşlandırılacağına işaret etmişti.

ABD Başkanı Trump, haziran ayı başında Pentagon'a, Almanya'da daimi olarak görevli ABD askeri sayısını 25 bine çekme talimatı vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin Almanya kararı sonrası NATO'dan açıklama Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:23:14