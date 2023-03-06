Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı /06 Mart 2023 16:58

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

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Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

ZİYARETİN AMACI
Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

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